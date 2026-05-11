2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kaç gün kaldı? LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

11.05.2026 09:45:00
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS sınavının ne zaman olacağı sosyal medyada milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Peki, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kaç gün kaldı? LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

2026 LGS NE ZAMAN?

2026 LGS’nin 13 Haziran 2026 tarihinde yapılacağının netleşmesiyle birlikte, öğrenciler için geri sayım başladı. 11 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla sınava tam 33 gün kalırken, adaylar kalan süreyi en verimli şekilde değerlendirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Fotoğraflı ve onaylı LGS sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından öğrencilere teslim edilecek. Öğrencilerin sınav günü giriş belgeleriyle birlikte geçerli kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekecek.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖL 3. dönem kayıt yenileme nereden ve nasıl yapılır?
AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖL 3. dönem kayıt yenileme nereden ve nasıl yapılır? 2025-2026 eğitim öğretim yılının yarılanmasıyla birlikte AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri merak konusu oldu. Peki, AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri ne zaman? AÖL 3. dönem kayıt yenileme nereden ve nasıl yapılır?
MEBBİS tayin listesi yayınlandı mı, sonuçlara nereden bakılır? Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama...
MEBBİS tayin listesi yayınlandı mı, sonuçlara nereden bakılır? Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama... Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Mayıs’ta sona eren öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının ardından, binlerce öğretmen şimdi sonuç tarihine odaklandı. Peki, MEBBİS tayin listesi yayınlandı mı, sonuçlara nereden bakılır? Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama...
2026 ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak? ALES/2 ne zaman?
2026 ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak? ALES/2 ne zaman? Akademik kariyer planlayanlar ALES/2 başvuru tarihi ve başvuru ücretini araştırmaya başladı. Peki, 2026 ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak? ALES/2 ne zaman?