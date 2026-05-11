Liseye geçecek öğrencilerin sosyal medyada en fazla araştırdığı konulardan biri LGS sınavının ne zaman olacağı araştırılıyor. Peki, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kaç gün kaldı? LGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

2026 LGS NE ZAMAN?

2026 LGS’nin 13 Haziran 2026 tarihinde yapılacağının netleşmesiyle birlikte, öğrenciler için geri sayım başladı. 11 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla sınava tam 33 gün kalırken, adaylar kalan süreyi en verimli şekilde değerlendirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Fotoğraflı ve onaylı LGS sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından öğrencilere teslim edilecek. Öğrencilerin sınav günü giriş belgeleriyle birlikte geçerli kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekecek.