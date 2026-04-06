Öğretmen adaylarının gündeminde Akademi Giriş Sınavı yer alırken, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte 2026 AGS başvuru tarihleri ve sınav takvimi merakla bekleniyor. Peki, 2026 MEB Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı başvuruları başladı mı? 2026 AGS ne zaman?

2026 AGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Akademi Giriş Sınavı başvuruları 8 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar 20 Mayıs 2026’ya kadar başvuru yapabilecek.

2026 AGS NE ZAMAN?

MEB-AGS 2026 sınavı 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek, sonuçları ise 12 Ağustos 2026’da açıklanacak.