MSÜ 2026 başvuru ve sınav süreci, askerî öğrenci olmayı hedefleyen binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Peki, 2026 MSÜ başvuruları ne zaman? ÖSYM MSÜ sınav takvimi belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-MSÜ başvuruları 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak, 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

Geç başvurular ise 3 Şubat 2026 tarihinde yapılabilecek.

Sınavın sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

MSÜ 2026 NE ZAMAN?

2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 Pazar günü uygulanacak.

MSÜ YAŞ SINIRI KAÇ?

Harp Okulları için en fazla 20 yaşında olmak şartı aranmaktadır.