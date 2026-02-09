Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tarihine kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, 2026 MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

MSÜ sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Sınav yerleri ise genellikle sınav tarihinden yaklaşık iki hafta önce erişime açılıyor. Bu doğrultuda, 1 Mart 2026 tarihinde yapılacak 2026 MSÜ sınavına ait sınav yerlerinin 16 Şubat haftasında yayımlanması bekleniyor.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.

MSÜ 2025 NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimiyle MSÜ sınav tarihi duyuruldu. Takvime göre, sınav, 23 Şubat 2025 Pazar günü yapılacak.