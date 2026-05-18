Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sınav yerlerinin açıklanacağı tarih, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bekleniyor. Peki, 2026 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? YKS sınav yerleri açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan güncel duyurulara göre 2026 YKS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerlerinin en geç 10-11 Haziran 2026 tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar sınav yerlerini öğrenmek için ÖSYM'nin resmi sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bilgilerine ulaşabilecekler.

YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 YKS kapsamında TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te, AYT ve YDT ise 21 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek; AYT saat 10.15’te, YDT ise 15.45’te uygulanacak.