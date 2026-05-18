LGS için son 25 gün: Süreci doğru yöneten kazanır

Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) yalnızca 25 gün kaldı. Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, “bu dönemde yeni konu değil tekrar, analiz ve psikolojik dayanıklılık başarıyı belirliyor” dedi.

Son haftaların, yeni konu öğrenmekten çok mevcut bilgilerin sağlamlaştırılması gereken en kritik dönem olduğunu, önceliğin bilinenlerin kalıcı hale getirilmesine ve eksiklerin giderilmesine verilmesi gerektiğini belirten Yılmaz’ın önerileri şöyle:

- Oluşturacağınız tekrar programını tüm derslerden bugüne kadar işlediğiniz konuların isimlerini yazarak kaçar konuyu tekrar etmeniz gerektiğini bulunuz.

- Tekrar edilmesi gereken konuları mayıs sonunda tamamlanacak şekilde önce haftalara sonra günlere olacak şekilde gruplayarak çalışma planınızı oluşturunuz.

- Tekrar yaptığınız konularla ilgili elinizdeki kaynaklardan, MEB’de yayımlanan testlerden soru çözünüz.

- Branş bazlı deneme sınavı çözerek konu eksiklerinizi daha kolay belirleyebilirsiniz.

- Haftada iki deneme çözüp yanlışlarınızı bulunuz ve gideriniz.

- Ancak unutulmamalıdır ki başarıyı belirleyen yalnızca deneme çözmek değil, çözülen denemelerin ayrıntılı analizidir. Yapılan yanlışların nedenleri dikkatlice incelenmeli, eksik konular belirlenmeli ve buna uygun bir çalışma stratejisi izlenmelidir. Özellikle sınava kısa bir süre kala, öğrencilerin hatalarından ders çıkararak ilerlemeleri ve çalışmalarını bu doğrultuda şekillendirmeleri, başarıya ulaşmada belirleyici rol oynamaktadır.

KIYAS YAPMAYIN

Sınav sadece bilgi değil, aynı zamanda psikolojik dayanıklılık gerektirir. Bu nedenle:

- Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın

- Eksiklerinizi birer gelişim fırsatı olarak görün

- Düzenli uyku ve kısa molalarla zihninizi dinlendirin

- Yapamadıklarınıza değil, bugüne kadar kat ettiğiniz mesafeye odaklanın.

BAYRAMDA NE YAPMALI?

- Her gün en az 4 saat ders çalışmaya devam ediniz.

- 2 saat sayısal, 2 saat sözel derslerle ilgili soru çözümü ve konu tekrarı yapınız.

- Bir oturumda iki saatten fazla ders çalışmayınız en az bir saat ara veriniz.

- İki günde bir süre kullanımını da kapsayan tam deneme uygulaması yapınız.

TÜRKÇE

- Paragraf sorularından önce soruyu sonra paragrafı okuyunuz. Böylece paragrafta ne arayacağınızı daha kolay bulursunuz.

- Yorum gerektiren soruları çözerken, yorumlamayı kendi düşüncenize göre değil, yazarın görüşü doğrultusunda yapmanız gerektiğini unutmayınız.

- Her soruyu tam ve doğru okuduğunuzdan emin olunuz.

- Tüm seçenekleri değerlendirmeden cevaba karar vermeyiniz.

İNKILAP TARİHİ İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

- Kavram bilgisi ve yorum soruları birlikte çalışılmalı.

- Kronolojik sıra netleştirilmeli. (Kronoloji haritası çıkarılarak)

- Önemli olaylar ve sonuçları tekrar edilmeli.

İNGİLİZCE

- Kelime bilgisi her gün tekrar edilmeli.

- Okuduğunu anlama sorularına ağırlık verilmeli.

- Basit cümle yapıları gözden geçirilmeli.

MATEMATİK

- İşlemleri akıldan değil, kâğıt kalem kullanarak yapınız.

- Sınavlarda çok zor, zor, normal ve kolay sorular çıkacağını bilerek çok zorlandığınız sorular karşısında motivasyonunuzu düşürmeyiniz.

FEN BİLİMLERİ

- Konu tekrarlarını kısa notlarla yapınız.

- Deney ve yorum sorularına ağırlık veriniz.

- Grafik ve tablo okuma becerilerinizi geliştiriniz.