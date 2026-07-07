2026 TUS 2. dönem başvuru takvimi, uzmanlık hedefiyle TUS'a hazırlanan binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2026 TUS 2. dönem tercihleri başladı mı? TUS 2. dönem tercihleri nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

TUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem), 23 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava katılmak isteyen adaylar ise başvurularını 8-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

TUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 8 Temmuz saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecek. Başvuru işlemleri ayrıca ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.