Kamu kurumlarında görev almak isteyen milyonlarca lise mezunu aday, KPSS Ortaöğretim başvuru ve sınav takvimine ilişkin ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, 2026 KPSS Lise (Ortaöğretim) başvuruları başladı mı? KPSS Ortaöğretim başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026'da başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, KPSS başvuru işlemlerini ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ya da ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecekler. Başvurunun geçerli sayılması için, seçilen oturumlara ait sınav ücretinin ÖSYM'nin anlaşmalı bankalarına veya "ÖDEMELER" alanından kredi/banka kartıyla süresi içinde yatırılması zorunludur.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından düzenlenecek 2026 KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek, sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026'da açıklanacak.