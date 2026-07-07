Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi sınav takvimine göre bütünleme sınav tarihleri belli oldu. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bütünleme sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte ayrıntılar...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF bütünleme sınavları, 1 Ağustos 2026'da saat 09.30 ve 14.00'te yapılacak ilk iki oturumun ardından, 2 Ağustos 2026'da saat 15.00'te gerçekleştirilecek üçüncü oturumla tamamlanacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgeleri, Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden erişime açılacak.

Öğrenciler, obs.ataaof.edu.tr adresine giriş yaparak T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme ulaşabilecek.

Ardından "Sınav İşlemleri" menüsünden "Sınav Giriş Belgesi" sekmesini seçerek belgelerini kolayca indirebilecek.

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF 2025-2026 eğitim öğretim yılı yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı, 13 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.