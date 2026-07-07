Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/3) başvurularının 1 Temmuz 2026 itibarıyla başladığını duyurdu. Peki, e-TEP 2026/3 sınav başvurusu son gün ne zaman? e-TEP 2026/3 başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
e-TEP 2026/3 SINAV BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?
e-TEP 2026/3 başvuruları, 9 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.
e-TEP 2026/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi aracılığıyla gerçekleştirebilecek.
e-TEP 2026/3 ÜCRETİ NE KADAR?
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı ücreti 5 bin TL olarak belirlendi.
e-TEP 2026/3 NE ZAMAN?
e-TEP 2026/3 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü gerçekleşecek.