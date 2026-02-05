Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım resmen başladı. ÖSYM’nin yayımladığı yeni sınav takvimiyle birlikte üç oturum halinde uygulanacak olan TYT, AYT ve YDT’nin tarihleri açıklanırken, adaylar başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını ve sınavlara kaç gün kaldığını merak ediyor. Peki, 2026 YKS başvuruları ne zaman alınacak? YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

YKS başvuruları, 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

YKS 2026 NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak.

1. Oturum TYT 20 Haziran 2026

2. Oturum AYT 21 Haziran 2026

3. Oturum YDT 21 Haziran 2026

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2026 NE KADAR, KAÇ TL?

YKS başvuru ücreti henüz belli olmadı. Üniversite sınavı başvuru ücreti YKS kılavuzu ile birlikte belli olacak.