YKS başvuru tarihleri adayların gündeminde yer alırken, 6 Şubat 2026’da başlayan başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiriliyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adaylar, başvurularını AİS üzerinden gerekli adımları takip ederek tamamlayabilecek. Peki, 2026 YKS başvuruları ne zaman bitecek? YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre 2026-YKS başvuruları 6 Şubat 2026 Cuma günü başladı ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Geç başvuru dönemi ise 10–12 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2026-YKS) 20–21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi. Buna göre; 20 Haziran 2026 Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

Sınava başvurular, 6 Şubat–2 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 6 Şubat 2026 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecektir.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 YKS sınav ücretleri, TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için 700,00 TL olarak belirlendi.