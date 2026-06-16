2026 YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM üniversite sınavı (TYT, AYT, YDT) tarihleri, saatleri ve sınav giriş belgesi ekranı!

ÖSYM'nin ilan ettiği 2026 yılı sınav takvimi doğrultusunda, milyonlarca lise son sınıf öğrencisi ve mezun adayın katılacağı YKS sınav tarihleri netleşti. Üniversite kapılarını aralayacak olan adaylar, "YKS ne zaman, TYT ve AYT hangi gün yapılacak?" sorularının yanıtını arıyor. İşte 2026 YKS oturum tarihleri, sınav saatleri, kaç soru sorulacağı ve sınav giriş belgelerine dair merak edilen tüm detaylar...

2026 YKS SINAVI NE ZAMAN? (OTURUM TARİHLERİ VE SAATLERİ)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan kılavuza göre 2026 YKS, Haziran ayı içerisinde 3 ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek.

İşte 2026 YKS takvimi:

1. Oturum: TYT (Temel Yeterlilik Testi)

Sınav Tarihi: 20 Haziran 2026 Cumartesi

Sınav Saati: 10.15

Sınav Süresi: 165 dakika

Kimler Girmek Zorunda?: YKS'ye başvuran tüm adayların ilk oturum olan TYT'ye girmesi zorunludur.

2. Oturum: AYT (Alan Yeterlilik Testleri)

Sınav Tarihi: 21 Haziran 2026 Pazar

Sınav Saati: 10.15

Sınav Süresi: 180 dakika

Kimler Girmek Zorunda?: 4 yıllık lisans bölümlerini tercih etmek isteyen adayların girmesi gereken ana oturumdur.

3. Oturum: YDT (Yabancı Dil Testi)

Sınav Tarihi: 21 Haziran 2026 Pazar

Sınav Saati: 15.45

Sınav Süresi: 120 dakika

Kimler Girmek Zorunda?: Üniversitelerin dil bölümlerini tercih edecek adaylar katılım sağlar.

YKS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Sabah oturumları (TYT ve AYT) için saat 10.00’dan, öğleden sonraki YDT oturumu için ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına hiçbir aday kesinlikle alınmayacaktır.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav yerlerini gösteren Sınav Giriş Belgesi, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılmaktadır. Haziran ayının ilk haftası itibarıyla adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini girerek sınav yerlerini öğrenebilecekler.

Giriş belgesinin renkli ya da siyah-beyaz çıktısının sınav günü adayın yanında bulunması ve belgenin üzerinde hiçbir karalama veya not yer almaması zorunludur.

YKS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Adayların zaman yönetimini doğru yapabilmeleri için testlerdeki soru dağılımları şu şekildedir:

TYT Soru Dağılımı (Toplam 120 Soru): Türkçe (40), Sosyal Bilimler (20), Temel Matematik (40), Fen Bilimleri (20).

AYT Soru Dağılımı (Toplam 160 Soru): Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 (40), Sosyal Bilimler-2 (40), Matematik (40), Fen Bilimleri (40). (Adaylar hedefledikleri puan türüne göre ilgili testleri çözerler).

YDT Soru Dağılımı (Toplam 80 Soru): Seçilen yabancı dilden (İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça) 80 soru sorulur.

2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav maratonunun tamamlanmasının ardından ÖSYM, optik formların değerlendirme sürecine geçecek. 2026 YKS sonuçlarının Temmuz ayının ortalarında ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih süreci resmen başlayacak.