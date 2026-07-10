Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) oturumlarına katılan milyonlarca aday ve aile için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) aşamalarının tamamlanmasının ardından gözler tamamen sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. ÖSYM takvimi doğrultusunda adayların puanlarını öğreneceği gün netlik kazandı. Peki, 2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS puan sorgulama ve tercih takvimi...

2026 YKS SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE ERİŞİME AÇILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan resmi sınav takvimine göre, 2026 YKS sonuçları 17 Temmuz 2026 tarihinde adayların erişimine açılacaktır. Belirtilen bu tarihte değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar ÖSYM'nin internet sisteminden ilan edilecektir.

YKS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi adaylara basılı veya posta yoluyla herhangi bir sonuç belgesi göndermemektedir. Puan durumunu öğrenmek isteyen katılımcılar şu adımları izleyebilir:

Adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilirler.

Sonuç ekranında adayların TYT, AYT ve YDT puanları ile birlikte ortaöğretim başarı puanı (OBP) ve genel başarı sıralamaları detaylıca yer alacaktır.

2026 ÜNİVERSİTE TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların ilan edilmesinin ardından üniversiteye giriş maratonunun ikinci ve en kritik aşaması olan tercih dönemi başlayacaktır:

Tercih Kılavuzu: YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kontenjanlar ve taban puanları içeren 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacaktır.

Tercih Başvuruları: Genellikle Temmuz ayının son haftası veya Ağustos ayının ilk günlerinde başlaması beklenen tercih işlemleri, adaylar tarafından ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecektir.