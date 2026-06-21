Uzmanlar YKS’nin ikinci oturumu AYT sorularını değerlendirdi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Birsen Çiçek, “2026 AYT Türk dili ve edebiyatı testi, bilgi ve yorum becerilerini birlikte ölçen dengeli bir yapıya sahiptir. Sorularda sanatçı-eser, dönem ve edebî akım bilgileri ağırlık kazanırken metin çözümleme ve çıkarım yapma becerileri de ön plana çıkmıştır. Özellikle divan ve halk edebiyatına ilişkin soruların çokluğu dikkat çekmiştir. Paragraf ve metin merkezli sorularda güçlü çeldiriciler kullanılmış, öğrencilerden bilgilerini yorum gücüyle birleştirmeleri beklenmiştir. Test genel olarak orta-üst düzeyde olup ayırt ediciliği yüksek sorular içermektedir. Düzenli okuma yapan ve edebiyat bilgisini analiz becerisiyle destekleyen öğrenciler için avantaj sağlayan bir sınav niteliği taşımaktadır” dedi.

Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Turgut Özel ise “2026 AYT sosyal bilimler 1 testinde tarihten 10 soru ve sosyal bilimler 2 testinde ise 11 soru sorulmuştur. 9,10, 11 ve 12. sınıf MEB müfredatındaki kazanımlara uygun olarak hazırlanan soruların bilgi ağırlıklı olup tarih okuryazarlığı açısından seçici nitelikte olduğu görülmüştür. Sosyal bilimler 1’de tarih alanında 9. sınıftan 4 soru, 10.sınıftan 1 soru,11.sınıftan 1 soru, 12. sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinden 4 soru sorulmuştur.

Sosyal bilimler 2’de 11 tarih sorusu geçmiş yıllara göre daha kolay ve dengeli bir dağılımda sorulduğu görülmüştür. Sonuç olarak 2026 AYT tarih soruları; kronolojik bilgiyi, harita okuma becerisini ve kavramsal analizi (Satraplık, Bâb-ı Âli, Saltukname vb.) ölçen sorulardan oluşmaktadır. Sorular hem sosyal-1 hem de sosyal-2 testlerinin müfredat kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır” diye konuştu.

''NET VE ANLAŞILIR NİTELİKTE BİR SINAV GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR''

Coğrafya Bölüm Başkanı Emin Avni Atalar da “AYT sosyal bilimler-1 testinde coğrafyadan 6 soru, sosyal bilimler-2 testinde ise 11 soru yer almıştır. Soruların tamamı, 11 ve 12. sınıf MEB müfredatındaki kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Sosyal bilimler 1’de 3 soru 11. sınıftan 3 soru da 12. sınıftan sorulmuştur. Genel olarak bilgi ağırlıklı olan bu soruların, öğrencilerin coğrafya okuryazarlığını ölçen ve seçici nitelikte olduğu görülmüştür. Sosyal Bilimler 2’deki soruların geçmiş yıllara göre daha kolay ve yapılabilir nitelikte olduğu ve dengeli bir soru dağılımı yapıldığı görülmüştür. Sınav genelinde coğrafya dersine ait alan bilgisini, yorumlama gücünü ve özellikle harita okuma becerilerini ölçmeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Sonuç olarak alanındaki bilgilere hâkim olan, düzenli çalışan ve coğrafya okuryazarlığı gelişmiş öğrencilerin başarabileceği, net ve anlaşılır nitelikte bir sınav gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Matematik Bölüm Başkanı Mahmut Şişmanoğlu ise “Sınavın son yıllardaki ÖSYM çizgisini koruduğu ve iyi hazırlanan adaylar için büyük sürprizler barındırmadığı görüldü. Sınavın zorluk seviyesi orta-zor düzeyde gerçekleşti. TYT tarzı, dikkat ve zaman yönetimi gerektiren, öğrenciyi oyalayabilecek sorular dikkat çekti. Ancak bu durum sınavın genel karakterini belirlemedi. Sınavın ayırt edici kısmı olasılık sorusunun üst sıraları hedefleyen adaylar arasında fark yaratabilecek nitelikte olmasıydı. Geometri bölümü ise genel olarak orta seviyede değerlendirilse de soruların bir kısmında öğrencilerin şekil çizmesi veya verilen bilgileri kendi çizimleri üzerinde yorumlaması gerekmekteydi. Düzenli çalışan ve müfredatı kapsamlı biçimde bilen öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı. Olağanüstü zorlayıcı ya da beklenmedik soru tiplerinden ziyade, temel kazanımları ve konu hakimiyetini ölçtü” dedi.

''ORTA DÜZEYDE BİR SINAV NİTELİĞİ TAŞIR''

Fizik Bölüm Başkanı Hakan Özdemir ise “TYT fizik sorularına kıyasla AYT fizik sorularında işlem becerisi ve matematiksel modelleme daha fazla ön plana çıkmıştır. Soruların önemli bir kısmı formüller arasındaki ilişkileri kurmayı, fiziksel büyüklükler arasında hesaplamalar yapmayı ve çok adımlı problem çözme becerisini gerektirmektedir. Bu durum, AYT'nin seçicilik düzeyini artıran önemli unsurlardan biri olmuştur. Soruların genel yapısı değerlendirildiğinde, işlem ağırlıklı soruların yanında fiziksel olayların yorumlanmasını gerektiren kavramsal sorulara da yer verildiği görülmektedir. Özellikle işlem gerektiren çembersel hareket, manyetik akım, atışlar, fotoelektrik olay konularında öğrencilerin zorlanmış olabileceklerini düşünüyoruz. Milikan yağ damlası düzenekli düzgün elektrik alan sorusunda yalnızca formülleri kullanmaları değil, aynı zamanda fiziksel süreçleri yorumlamaları ve neden-sonuç ilişkileri kurmaları beklenmiştir. Soruların genelinin orta seviyede olduğu söylenebilir. Birden fazla kavramın birlikte kullanılmasını gerektiren sorular, öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. Sonuç olarak, 2026 AYT fizik soruları; 11 ve 12. sınıf konularının dengeli dağılım gösterdiği, işlem becerisinin yorum becerisine göre daha baskın olduğu, seçiciliği yüksek 3 sorunun olduğu ve orta düzeyde bir sınav niteliği taşımaktadır. Başarılı olmak için yalnızca kavram bilgisinin yeterli olmadığı, düzenli problem çözme pratiği ve farklı soru tiplerine hâkim olmanın büyük önem taşıdığı görülmektedir” diye konuştu.

Kimya Bölüm Başkanı Demet Akçayöz de “2026 AYT kimya testi müfredata uygun olarak hazırlanmış olup 8 soru 11. sınıf, 5 soru 12. sınıf kazanımlarını kapsamaktadır. Sınav genel itibari ile bilgi temelli, açık ve anlaşılır sorulardan oluşmaktadır. Sınavdaki sorular kavramsal bilgiyi ölçmekte ve temel işlem yeteneğini kullanmayı gerektirmektedir. Sınavda konunun bütün ayrıntılarına hâkim olmayı gerektiren sorular da bulunmaktadır. Sonuç olarak kimya soruları beklenen düzeyde sorulmuş olup, konu hakimiyetine sahip, ayrıntıları fark edebilen, temel kimya bilgilerini etkin şekilde kullanabilen, düzenli çalışan öğrencilerin yapabileceği ve emeklerinin karşılığını alabileceği bir sınavdır” ifadelerini kullandı.

Biyoloji Bölüm Başkanı Taner Altunbaran ise “2026 AYT biyolojide 7 sorunun 11. sınıf, 6 sorunun ise 12. sınıf programına ait konulardan sorulduğu gözlenmiştir. Soruların sınıf düzeylerine göre konu dağılımı önceki yıllarda olduğu gibidir. Soruların tamamı kazanımlara uygun olarak sorulmuş. Sınav soruları kavrama düzeyinden çok bilgiyi ölçecek niteliktedir. Konuların detay bilgileri sorgulanmış. Sorulardaki çeldiriciler güçlüdür seçenek eleyerek cevaba ulaşılacak soru yoktur. Deney düzeneği, grafik yorumlama gibi sorulara yer verilmemiş” dedi.