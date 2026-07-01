2026 YKS tercih dönemi: TYT ile alan ön lisans bölümleri...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite adaylarının önündeki en kritik süreç olan tercih dönemi resmen başlıyor. Dört yıllık lisans programlarına alternatif olarak veya doğrudan uzmanlaşma hedefiyle tercih edilen ön lisans bölümleri, 2026 yılında da geniş bir program yelpazesi sunuyor. İşte, TYT ile alan ön lisans bölümleri...

TYT PUANIYLA TERCİH EDİLEBİLECEK 2 YILLIK BÖLÜMLER

Ön lisans programları, sektörel ihtiyaçlara doğrudan yanıt veren ve teknik beceri odaklı bir eğitim modeli benimser. İşte, YKS TYT puanı ile tercih yapılan ön lisans bölümleri...

Sağlık Hizmetleri:

Ağız ve Diş Sağlığı

Ameliyathane Hizmetleri

Anestezi

Çocuk Gelişimi

Diyaliz

Eczane Hizmetleri

Fizyoterapi

İlk ve Acil Yardım (Paramedik)

Odyometri

Optisyenlik

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yaşlı Bakımı

Teknik ve Teknoloji Alanları:

Bilgisayar Programcılığı

Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Elektrik

Elektronik Teknolojisi

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

Makine

Mekatronik

Otomotiv Teknolojisi

Siber Güvenlik

Uçak Teknolojisi

Sosyal, İdari ve Yaratıcı Alanlar:

Adalet

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Dış Ticaret

Grafik Tasarımı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İnsan Kaynakları Yönetimi

Lojistik

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Sosyal Hizmetler

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yerel Yönetimler