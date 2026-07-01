2026 YKS tercih dönemi: TYT ile alan ön lisans bölümleri...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite adaylarının önündeki en kritik süreç olan tercih dönemi resmen başlıyor. Dört yıllık lisans programlarına alternatif olarak veya doğrudan uzmanlaşma hedefiyle tercih edilen ön lisans bölümleri, 2026 yılında da geniş bir program yelpazesi sunuyor. İşte, TYT ile alan ön lisans bölümleri...
TYT PUANIYLA TERCİH EDİLEBİLECEK 2 YILLIK BÖLÜMLER
Ön lisans programları, sektörel ihtiyaçlara doğrudan yanıt veren ve teknik beceri odaklı bir eğitim modeli benimser. İşte, YKS TYT puanı ile tercih yapılan ön lisans bölümleri...
Sağlık Hizmetleri:
Ağız ve Diş Sağlığı
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Çocuk Gelişimi
Diyaliz
Eczane Hizmetleri
Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım (Paramedik)
Odyometri
Optisyenlik
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Yaşlı Bakımı
Teknik ve Teknoloji Alanları:
Bilgisayar Programcılığı
Bilişim Güvenliği Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Elektrik
Elektronik Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Makine
Mekatronik
Otomotiv Teknolojisi
Siber Güvenlik
Uçak Teknolojisi
Sosyal, İdari ve Yaratıcı Alanlar:
Adalet
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Dış Ticaret
Grafik Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İnsan Kaynakları Yönetimi
Lojistik
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Sosyal Hizmetler
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yerel Yönetimler