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32. Dönem POMEM sözlü mülakatları ne zaman? 32. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

32. Dönem POMEM sözlü mülakatları ne zaman? 32. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

20.05.2025 19:08:00
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Haber Merkezi
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32. Dönem POMEM sözlü mülakatları ne zaman? 32. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ön başvuruları 21 Kasım - 9 Aralık tarihinde alınan 32. dönem POMEM alımlarında sıra sözlü sınavlara geldi. Peki, 32. Dönem POMEM sözlü mülakatları ne zaman? 32. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi tarafından 32. dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) alımlarında süreç devam ediyor. Peki, 32. Dönem POMEM sözlü mülakatları ne zaman? 32. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?



32. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından sınav süreci devam eden 32. dönem POMEM için parkur sınav tarihi ve yeri 20 Ocak 2025 tarihinde ilan edilmişti. Ancak henüz parkur sonuçları ve mülakat tarihlerine dair ayrıntılar paylaşılmadı.
Öte yandan 31. dönem POMEM alımlarındaki süreç dikkate alındığında Mayıs ayı içerisinde sözlü sınav tarihleri ve yerlerini açıklanması bekleniyor.

32. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakatların bu yıl da haziran ayında açıklanması bekleniyor.

32. DÖNEM POMEM KAÇ POLİS ALINACAK?

32. dönem POMEM kapsamında lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın ve önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın olmak üzere toplam (12.000) öğrenci alımı yapılıyor.

İlgili Konular: #POMEM #Polis Akademisi Başkanlığı #Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Sınavı

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