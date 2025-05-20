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ÇAYKUR 1500 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir?

ÇAYKUR 1500 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir?

20.05.2025 18:35:00
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Haber Merkezi
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ÇAYKUR 1500 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2025 yılı ilkbahar sezonunda geçici süreli işçi alımı yapacağını kamuoyuna açıkladı. Peki, ÇAYKUR 1500 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir?

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde faaliyet gösteren ÇAYKUR tesislerinde istihdam edilmek üzere alınacak 1500 mevsimlik işçi için gözler kura sonuçlarına çevrildi. Peki, ÇAYKUR 1500 işçi alımı sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir?



ÇAYKUR 1500 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde istihdam edilecek mevsimlik işçiler, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00’da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda, İŞKUR tarafından bildirilen nihai listeler esas alınarak noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile belirlenecek. MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları bu kuraya dahil edilmeyecektir.
Kura çekimi, ÇAYKUR’un resmi YouTube kanalı ile Çay TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve adaylar süreci anlık olarak takip edebilecek. Çekiliş sırasında asil ve yedek listeler oluşturulacak. Ancak, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğunluk sebebiyle seyirci kabul edilmeme ihtimali bulunmaktadır.

ÇAYKUR 1500 MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ilişkin kura sonuçları ve tüm duyurular, İŞKUR tarafından ÇAYKUR'a bildirildikten sonra www.caykur.gov.tr internet adresi üzerinden yayımlanacaktır.

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