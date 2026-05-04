Doğum izni, çalışan anne adaylarının en çok bilgi aradığı konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda sunulan haklar, başvuru süreçlerinden ödeme şartlarına kadar belirli kurallar çerçevesinde uygulanıyor. Peki, doğum izni kaç gün oldu? Doğum izni ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

DOĞUM İZNİ KAÇ GÜN OLDU?

Doğum iznini 24 haftaya çıkaran düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre çalışan annelerin doğum sonrası izin süresi 16 haftadan 24 haftaya yükseltildi, izni yeni sona eren annelere de şartları sağlamaları halinde süreyi 24 haftaya tamamlama imkânı tanındı. Düzenleme ile özel sektör çalışanlarının babalık izni de 10 güne çıkarıldı.

DOĞUM İZNİ ÜCRETİ NE KADAR?

Brüt maaş ortalamasına göre 168 günlük doğum izni kapsamında yapılacak toplam ödemeler değişiklik gösteriyor. Buna göre 33.030 TL brüt maaşı olan çalışan yaklaşık 123.312 TL, 35.000 TL maaşı olan 130.667 TL, 40.000 TL maaşı olan 149.333 TL, 50.000 TL maaşı olan ise 186.667 TL ödeme alabilecek. Devlet memurlarına ise 168 günlük süre için yaklaşık 247.560 TL ödeme yapılması öngörülüyor.

Yeni düzenlemede hedef tarih 1 Nisan 2026 olarak belirlenirken, 24 haftalık yani 168 günlük süre bu tarihten geriye doğru hesaplanacak. Buna göre 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan annelerin bu haktan yararlanabileceği belirtiliyor.

İZİN SÜRESİNİ TAMAMLAMAYANLARA EK SÜRE VERİLECEK Mİ?

Doğum tarihinden itibaren geçen sürenin 1 Nisan 2026 itibarıyla 24 haftayı doldurmamış olması şartını sağlayan anneler, başvuru yapmaları halinde 8 haftaya kadar ek annelik izni kullanabilecek.