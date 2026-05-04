Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. Peki, öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı? Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atamaları ne zaman? İşte ayrıntılar...

ÖĞRETMEN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları 4-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Başvuru yapacak öğretmenlerin 30 Eylül itibarıyla görev yaptıkları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor. Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenler için ise kadrolu ve sözleşmeli toplamda 4 yıllık çalışma süresi şartı aranacak.

ÖĞRETMEN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME ATAMALARI NE ZAMAN?

Öğretmenler, görev yaptıkları il içerisindeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 kurum için tercih yapabilecek. Atamalar, alanlardaki mevcut ve muhtemel ihtiyaçlar dikkate alınarak tercih ve hizmet puanı üstünlüğü esasına göre gerçekleştirilecek. Hizmet puanlarının hesaplanmasında başvuruların son günü olan 6 Mayıs esas alınacak.

Atama ve sıra kaydı işlemleri için 11 Mayıs, tebligat ve ilişik kesme tarihi için ise 26 Haziran belirlendi. Tercihlerine göre ataması yapılamayan öğretmenler, talep etmeleri halinde ilk iki tercihlerindeki kurumlar için hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınacak.

Sıra oluşan alanlara 13 Ağustos’a kadar, yargı kararları hariç olmak üzere sıra atamaları dışında atama yapılmayacak ve yeni kontenjan açılmayacak.