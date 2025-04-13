Açık lise 2. dönem sınav sonuç sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise 2. dönem sınav sonuç sonuçları nereden öğrenilir?

AÖL sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler 22-23 Mart tarihlerinde 2. dönem sınavlarına katılım sağladı. Peki, Açık lise 2. dönem sınav sonuç sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise 2. dönem sınav sonuç sonuçları nereden öğrenilir?

Açık lise 2. dönem sınav sonuç sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise 2. dönem sınav sonuç sonuçları nereden öğrenilir?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.04.2025 - 14:59

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları üç oturumda uygulandı. Peki, Açık lise 2. dönem sınav sonuç sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise 2. dönem sınav sonuç sonuçları nereden öğrenilir?

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB Açık Lise 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde uygulandı. Sınavın sonuçları ise 21 Nisan'da öğrencilerin T.C. kimlik umraları ve şifreleri ile /aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden görüntülenebilecek.

Adayların puanları hesaplanırken 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılacak. Doğru cevap sayısı, soru sayısı puan hesaplamasında kullanılacak. Yanlış cevaplar da puanları etkilemeyecek.

Sınavın sonuçlarına itirazlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde yapılabilecek. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi

birine öğrencinin kendi T.C. kimlik numarası ile 50 TL itiraz ücreti yatırarak işlemini gerçekleştireblir.


Etiketler: #Açık Öğretim Lisesi #açıklandı #Açık Öğretim

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