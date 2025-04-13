Yayınlanma: 13.04.2025 - 09:03

Güncelleme: 13.04.2025 - 09:03

2025 yılının ilk ALES sınavı bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek. Peki, ALES sınavı ne zaman, saat kaçta? ALES kaç dakika, kaç soru? ALES saat kaçta bitecek?

ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınavda, sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.

Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

2025 ALES/1 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 13 Nisan'da saat 10.15'de yapılacak.

Söz konusu sınavın sonuçları ise 2 Mayıs'ta açıklanacak.