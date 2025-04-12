AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Peki, AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖL 2. dönem sınavlarında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, sınavdan alacakları puanı merak eden öğrenciler MEB takvimini araştırıyor. Peki, AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 AÖL sınav takvimi ile birlikte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan tarihinde adayların erişimine sunulacak.
AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
AÖL sonuçları, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden paylaşılacak.
Etiketler: #AÖL #Açık Öğretim #Açık Öğretim Lisesi
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