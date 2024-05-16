Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 eğitim yılı 3. dönem sınavlarına hazırlanan adaylar, MEB takviminde yayınlanan sınav tarihine göre sınavlara hazırlanacak. Peki, Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 16:38
Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Abone Ol google-news

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları ile ilgili gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Peki, Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL 3. dönem sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; Açık lise 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde uygulanacak.

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturum halinde uygulanıyor. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre tanınıyor.

Açık Lise sınavları değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.


Açık Öğretim haberleri Açık lise haberleri

İlgili Haberler

9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 9. Yargı Paketi meclise sunuldu mu?

9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 9. Yargı Paketi meclise sunuldu mu?
İGDAŞ ne zaman kuruldu? İGDAŞ özel mi? İGDAŞ halka arz mı oluyor?

İGDAŞ ne zaman kuruldu? İGDAŞ özel mi? İGDAŞ halka arz mı oluyor?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi!

Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi!
Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu
İyi kalpliliğiyle bilinen 4 burç: Bu burçların kalbi çok temiz

İyi kalpliliğiyle bilinen 4 burç: Bu burçların kalbi çok temiz
Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Akrep burcu yorumu
TFF'den tartışmalı karar: Hamile hakemin FIFA kokartı iptal edildi!

TFF'den tartışmalı karar: Hamile hakemin FIFA kokartı iptal edildi!
Merkez Bankası döviz rezervlerinde son durum

Merkez Bankası döviz rezervlerinde son durum
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu!
Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Yengeç burcu yorumu