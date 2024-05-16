Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 eğitim yılı 3. dönem sınavlarına hazırlanan adaylar, MEB takviminde yayınlanan sınav tarihine göre sınavlara hazırlanacak. Peki, Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları ile ilgili gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Peki, Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL 3. dönem sınav tarihleri belli oldu.
Buna göre; Açık lise 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde uygulanacak.
AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturum halinde uygulanıyor. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre tanınıyor.
Açık Lise sınavları değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte ayrıntılar....
- Selahattin Demirtaş'ın cezası belli oldu!
- Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
- İyi kalpliliğiyle bilinen 4 burç
- AKP bürokrasisinde kavga
- MHP'den Selvi'ye...
- Erdoğan açıkladı: Bir gruba daha yeşil pasaport müjdesi
- 'Anayasa ihlalinin sembol ismini...'
- Yurttaş ne kadar beğeniyor?
- Binaya asılan dev pankartı gören dönüp bir daha baktı