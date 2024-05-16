Yayınlanma: 16.05.2024 - 12:11

Güncelleme: 16.05.2024 - 12:11

İstanbul Belediyesi'ne ait olan İGDAŞ'ın halka arz olacağı iddia edildi. Yatırımcıların ilgisini çeken bu iddianın ardından İGDAŞ gündem oldu. Peki, İGDAŞ ne zaman kuruldu? İGDAŞ özel mi? İGDAŞ halka arz mı oluyor?

İGDAŞ NE ZAMAN KURULDU?

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ), 25 Aralık 1986 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve bazı iştiraklerin katılımıyla kuruldu. İstanbul’u kirli havadan kurtarmak amacıyla kurulan İGDAŞ, şehrin yakıt ihtiyacını, çevre ve insan sağlığına en uygun ve en ekonomik enerji kaynağı olan doğal gaz ile karşılamaya başladı.

Bu karara istinaden İstanbul'da İETT bünyesinde fizibilite çalışmaları başlatıldı ve alınan teklifler incelendikten sonra, konunun ülkemizde yeni olması sebebiyle Mayıs 1987’de, İstanbul doğal gaz sisteminin malzeme ve işçiliği Fransız SAE firması ile Alarko konsorsiyumuna ihale edildi. 1989 yılında başlanan çalışmalar neticesinde abonelere ilk doğal gaz Kadıköy ilçesinde, Ocak 1992’de verildi. Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen yatırımın birinci bölümü Mayıs 1993'te tamamlandı. Daha sonraki çalışmalar İGDAŞ bünyesinde yürütülmeye başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bilinen en temiz fosil yakıt olması ve şehrin hava kirliliğinin azaltılmasına yapacağı olumlu katkı nedeniyle doğal gaz kullanımını yaygınlaştırmayı öncelikli hedef olarak belirledi. Bu hedef doğrultusunda, doğal gaz ulaştırılan yerlerde kullanımının zorunlu hale getirilmesi için İl Mahalli Çevre Kurulu’nca 30.11.1994 tarih 5 sayılı, 26.01.1995 tarih ve 1 sayılı, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nce 28.06.1995 tarih ve 7 sayılı kararlar alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, doğal gazın öncelikle hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde kullanılmasını sağlamak amacıyla, 1995 yılında Y.T.Ü. İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’ne “İstanbul’da Hava Kirliliği Haritasının Çıkarılması ve Doğal Gaz Kullanımına Öncelik Verilecek Bölgelerin Belirlenmesi Araştırma Projesi” çalışması yaptırıldı. Bu proje ile elde edilen bilgilere göre hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgeler belirlenerek öncelikle bu yerlere doğal gazın ulaştırılması sağlandı.

İGDAŞ ÖZEL Mİ?

Şirketin yapı ve tesisleri kamuya ait olmayıp özel hukuk tüzel kişisi olan Şirkete aittir.

İGDAŞ HALKA ARZ MI OLUYOR?

stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural, şehrin doğalgaz dağıtım şirketi İGDAŞ'ın halka arz sürecinin başladığını ve değerinin 10 milyar dolara ulaşabileceğini belirtti.