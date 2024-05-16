Yayınlanma: 16.05.2024 - 14:50

Güncelleme: 16.05.2024 - 14:50

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması beklenen 9. Yargı Paketi'nde hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler bulunuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son olarak, 9. Yargı Paketi hazırlıklarına yönelik açıklamalarda bulundu. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 9. Yargı Paketi meclise sunuldu mu?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

9. yargı paketinin yasalaşacağı tarihe ilişkin araştırmalar sürmeye devam ediyor. Bakan Yılmaz Tunç son olarak, "Mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda TBMM'de 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz" demişti. Buna göre; 9. Yargı Paketi hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte Meclis'e sunulacak ve Meclis'te kabul edilmesinin ardından yasalaşacak.

9. YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini, paketin TBMM tatile girmeden gündeme getirileceğini açıkladı.

9 YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak. Pakette, hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler bulunuyor.

İşte o maddeler;