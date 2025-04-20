Yayınlanma: 20.04.2025 - 11:18

Güncelleme: 20.04.2025 - 11:18

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖL 2. dönem sınavlarında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, sınavdan alacakları puanı merak eden öğrenciler MEB takvimini araştırıyor. Peki, Açık Lise (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖL 2.dönem sınav sonuçları nereden öğrenilir?





AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 AÖL sınav takvimi ile birlikte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan tarihinde adayların erişimine sunulacak.

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖL sonuçları, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden paylaşılacak.