Yayınlanma: 20.04.2025 - 09:54

Güncelleme: 20.04.2025 - 09:54

81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları bugün sona eriyor. 19-20 Nisan tarihlerinde yapılan sınavlarda, adaylara her ders için 20 soru yöneltilirken, cevaplamaları için 30 dakikalık süre tanındı. Öğrenciler şimdi sınav soruları ve cevap anahtarının yayımlanmasını bekliyor. Peki, AÖF bahar dönemi ara sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? AÖF bahar dönemi ara sınav cevap kağıdı nereden görüntülenir?

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim bahar dönemi ara sınavları 19 Nisan Cumartesi günü başladı ve 20 Nisan Pazar günü tamamlanacak. Sınav sorularının yanıtları ise oturumların ardından yayımlanacak olan AÖF cevap anahtarıyla netleşecek. Sorular ve cevap anahtarının en geç 21 Nisan Pazartesi günü adayların erişimine açılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar paylaşılacaktır.

AÖF SINAV CEVAP KAĞIDI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Adaylar, öğrenci numarası ve şifreleriyle ya da e-Devlet üzerinden giriş yaparak ekampus.anadolu.edu.tr adresinden sınav soru ve cevaplarına ulaşabilecekler.