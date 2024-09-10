Yayınlanma: 10.09.2024 - 10:19

Güncelleme: 10.09.2024 - 10:19

MEB duyurusu ile AÖL sınav tarihleri belli oldu. MEB AÖL sınav tarihlerini resmi internet adresinden paylaştı. Peki, Açık Lise kayıtları ne zaman bitecek? Açık lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL sınav tarihleri şöyle olacak;

Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

Açık lise 1. dönem kayıtları için henüz tarih açıklaması gelmedi. Ancak 2024-2025 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Ağustos veya Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Açıköğretim lisesi 2024-2025 yeni dönem kayıt takvimi netlik kazandığında haberimizde yer vereceğiz.

AÖL KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Açık lise 2024-2025 ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak kılavuz bilgileri doğrultusunda gerçekleştirilecek. Ayrıca AÖL kayıt ücreti de MEB Açık Lise kayıt kılavuzu ile netlik kazanacak.