Eylül FED faiz toplantı tarihi ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Ekonomi gündemini yakından takip eden pek çok kişi şimdi Fed'in yeni faiz kararına odaklandı. Peki, Eylül FED faiz toplantı tarihi ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Piyasalar, bu ay başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz kararlarıyla bunlara yön verebilecek önemli makroekonomik verilerin açıklanmasını bekliyor. Peki, Eylül FED faiz toplantı tarihi ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak.
Etiketler: #ABD Merkez Bankası #ABD #Fed faiz kararı
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