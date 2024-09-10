Yayınlanma: 10.09.2024 - 09:36

Güncelleme: 10.09.2024 - 09:36

Piyasalar, bu ay başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz kararlarıyla bunlara yön verebilecek önemli makroekonomik verilerin açıklanmasını bekliyor. Peki, Eylül FED faiz toplantı tarihi ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak.