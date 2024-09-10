2025 YKS ne zaman? YKS başvuruları ne zaman başlayacak?
2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavlarda istediği puanı elde edemeyen ya da istediği bölüme yerleşemeyen öğrenciler, gelecek yıl olacak olan YKS oturumlarına odaklandı. Peki, 2025 YKS ne zaman? YKS başvuruları ne zaman başlayacak?
YKS başvuruları, her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde yapılıyor. Üniversite sınavına girmek isteyenler başvurularını bu tarihler aralığında yapıyorlar. Peki, 2025 YKS ne zaman? YKS başvuruları ne zaman başlayacak?
2025 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2025 takvimi henüz netleşmedi. Bu yılki YKS oturumları ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8-9 Haziran'da gerçekleştirilmişti.
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