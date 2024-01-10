AUZEF telafi sınavları ne zaman? 2024 AUZEF güz yarıyılı bütünleme sınavı tarihi ne?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final oturumları ardından gözler telafi sınavı tarihlerine çevrildi. Bitirme (final) sınavına herhangi bir sebeple giremeyenler, bütünleme (telafi) sınavına katılım sağlayabilecek. Peki, AUZEF telafi sınavları ne zaman yapılacak? 2024 AUZEF güz yarıyılı bütünleme sınavı tarihi ne?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yayınlanan akademik takvim ile beraber telafi sınavı tarihleri paylaşıldı. Peki, AUZEF telafi sınavları ne zaman? 2024 AUZEF güz yarıyılı bütünleme sınavı tarihi ne?
AUZEF TELAFİ SINAVI NE ZAMAN?
2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı 10 - 11 Şubat 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecektir.
BÜTÜNLEME SINAVININ DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ
Açıköğretim programlarında dört yanlış cevap, bir doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70’tir.
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