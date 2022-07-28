Açıköğretim bölümleri 2022 taban puanları! 2 yıllık ve 4 yıllık AÖF kontenjanları ve başarı sıralamaları...

YKS tercihlerinin 27 Temmuz'da başlamasının ardından açıköğretim fakültesinin puanları ve başarı sıralamaları araştırılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık AÖF taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması haberimizde yer alıyor.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2022 Perşembe, 12:13
Açıköğretim bölümleri 2022 taban puanları! 2 yıllık ve 4 yıllık AÖF kontenjanları ve başarı sıralamaları...
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YKS sınav sonuçlarının 18 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversiteyi açıktan okumak isteyen adaylar Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültelerinin taban puanlarını ve kontenjanlarını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi'nde 2 yıllık ve 4 yıllık açık öğretim bölümleri okumak mümkün. Peki, Anadolu Üniversitesi'nde hangi bölümler açıktan okunuyor?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ 2022 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 

PROGRAM KODU PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN 2021 TABAN PUANI 2021 BAŞARI SIRASI
101050209 Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) TYT 1400 211.34929 1281496
101090556  Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT 600 252.51914 764075
101050933 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) TYT 1000 208.40383 1324893
101050757  Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) TYT 500 204.46048 1384844
101050996 Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) TYT 400 213.36161 1253273
101051313 Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 2800 233.02218 993928
101050236 Dış Ticaret (Açıköğretim) TYT 900 215.74898 1220113
101050793 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) TYT 800 229.29789 1040105
101090533  Emlak Yönetimi (Açıköğretim) TYT 450 218.73489 1180295
101051385  Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) TYT 1700 192.57199 1555818
101050245 Ev İdaresi (Açıköğretim) TYT 1000 192.48854 1556757
101050809 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) TYT 650 206.53361 1353122
101050881 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) TYT 2550 199.96977 1453767
101050263 İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 14500    
101051394 İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 300 225.06965 1095232
101050651 İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1100 220.05708 1162616
101090530 İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 1200 243.90832 866036
101050818 İşletme Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1400 214.57803 1236119
101050863 Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) TYT 300 206.59887 1352131
101050272 Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 1700 225.72292 1086478
101050827 Lojistik (Açıköğretim) TYT 850 217.10611 1201971
101050606 Marka İletişimi (Açıköğretim) TYT 450 200.75265 1441774
101050872 Medya ve İletişim (Açıköğretim) TYT 500 206.54404 1352943
101050784 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) TYT 200 213.93089 1245126
101050624 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) TYT 1450 212.44744 1266001
101050299  Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) TYT 400 212.20081 1269444
101050836 Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) TYT 600 206.22679 1357768
101050306 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 3400 198.39741 1477686
101090557 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 600 215.85175 1218695
101050572  Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 5700 199.38987 1462697
101090531  Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) TYT 1100 199.91150 1454605
101050845 Spor Yönetimi (Açıköğretim) TYT 500 227.57883 1062108
101090532 Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) TYT 600 222.69315 1126976
101051261 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 1000 257.20819 710418
101050324  Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 400 221.50921 1143186
101051349  Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) TYT 1200 230.00779 1031151
101051279 Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 1900 194.85357 1527657
101050333 Yerel Yönetimler (Açıköğretim) TYT 400 212.34716 1267391
101010801  Felsefe (Açıköğretim)   400    
101090550 Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) SÖZEL 1200 228.57150 507989
101011192 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZEL 4800 209.68527 558809
101011226 Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1600    
101011208 Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 500 236.87018 478510
101010819 Sosyoloji (Açıköğretim)

EA

 1000    
101010916 Tarih (Açıköğretim) SÖZEL 2400    
101010828 Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) SÖZEL 2800    
101011235  Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 600    

anadolu üniversitesi AÖF 2022 YKS

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