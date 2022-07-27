YÖK Atlas Tercih Robotu nedir? 2022 YKS tercih robotu ile tercih nasıl yapılır?

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:48

2022-YKS'nin, 18 Haziran Cumartesi sabah Temel Yeterlik Testi (TYT), 19 Haziran Pazar sabah Alan Yeterlik Testleri (AYT), aynı gün öğleden sonra Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum halinde gerçekleşti. YKS 2022 sonuçlarının 18 Temmuz'da açıklanmasının ardından öğrenciler gözünü tercih tarihlerine çevirdi. 2022 YKS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayımlanmasının ardından adaylar YKS tercihlerine başladı.

YKS tercihlerinin başlamasının ardından adaylar tercih robotları yardımı ile tercih listlerini belirlemey başladı.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NEDİR?

YÖK Atlas yazılımı, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. YÖK Atlas Tercih Sihirbazı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ile kontenjan durumları görülebilir. Ve tercihleri buna göre yapabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımlamış olduğu Atlas Tercih Robotu 18 Temmuz günü açıklanan YKS sonuçlarından sonra öğrenci adayları tarafından aranmaya başlandı. Atlas tercih robotu öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. YÖK Atlas tercih motoru aracılığı ile son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

YKS TERCİH TARİHLERİ

2022-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00'da başladı. 27 Temmuz-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak olan tercih işlemleri, 05 Ağustos 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.



