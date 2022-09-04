Açıköğretime kayıt süresi uzatıldı
Anadolu Üniversitesi “İkinci Üniversite” programlarına giriş sınavsız başvuru ve kayıt işlemleri, 17 Ekim günü sonuna kadar devam edecek.
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi programlarına giriş, başvuru ve kayıt işlemleri, 17 Ekim Salı günü sonuna kadar devam edecek
İkinci Üniversite kapsamında herhangi bir ön lisans programına kayıtlı veya mezun olanlar bu kapsamdaki ön lisans programlarından birine, herhangi bir lisans programına kayıtlı veya mezun olanlar ise yine İkinci Üniversite kapsamında yer alan ön lisans veya lisans programlarından birine giriş sınavı olmaksızın kayıt yaptırabiliyor.
Video Haberler
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
- Çocuğunun yanında kapkaç şoku
- 'PANTER' isimli kedi sokaktan geçen köpeklere saldırdı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Tehlikeli yolculuk kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- Peş peşe 'Kız Kulesi' açıklaması
- Soylu için harekete geçiliyor
- CHP'den 'Vefa Salman, Görevinin Başına' pankartı
- 'Adayım Kılıçdaroğlu'
- İçeriden çekilen fotoğraflar paylaşıldı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt
- Bakan Varank'ın kuzeni köşeyi döndü
- 'Böyle biri değildi'
- AKP'de 'danışman' rahatsızlığı
- Fenerbahçe'nin rakibi ligde kayıp!