Açıköğretime kayıt süresi uzatıldı

04 Eylül 2022 Pazar, 17:43

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi programlarına giriş, başvuru ve kayıt işlemleri, 17 Ekim Salı günü sonuna kadar devam edecek

İkinci Üniversite kapsamında herhangi bir ön lisans programına kayıtlı veya mezun olanlar bu kapsamdaki ön lisans programlarından birine, herhangi bir lisans programına kayıtlı veya mezun olanlar ise yine İkinci Üniversite kapsamında yer alan ön lisans veya lisans programlarından birine giriş sınavı olmaksızın kayıt yaptırabiliyor.