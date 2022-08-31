Açıköğretim materyal ücretlerine zam geldi

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 10:55

Daha az maliyetli olduğu için çalışanlar tarafından tercih edilen, aynı zamanda da mecburi olarak örgün öğrenime devam edemeyen öğrencilerin tercih ettiği Açıköğretim Üniversiteleri’nin materyal ücretlerine 2022-2023 dönemi için yüksek zam oranları uygulandı. 2021-2022 döneminde İstanbul Üniversitesi (AUZEF) bölümler arası en düşük materyal ücreti yarıyıllık 400 TL iken, 2022-2023 döneminde gelen zamlarla en düşük ücret 600 lira oldu. Materyallerden bazılarıysa 850 lira oldu. Yüksek zamlar diğer üniversitelerin Açıköğretim Fakülteleri’nde de görüldü. Öğrenciler, her yarıyıl ödedikleri materyal ücretine gelen zam oranlarını yüksek buldu. Cumhuriyet, yapılan zamlarla ilgili AUZEF öğrencileri ve Eğitim-Sen Yürütme Kurulu Genel Başkanı Nejla Kurul ile konuştu.

‘OKUMAYA TEŞVİK ETMİYORLAR, ÇELME TAKIYORLAR’

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde Çocuk Gelişmi 3. Sınıf öğrencisi olan ismini vermek istemeyen bir öğrenci geçen yıl 450 TL olarak ödediği materyal ücretinin bu yıl zamlanarak 850 TL’ye ulaştığını belirterek, “Öğrenciler eğitime teşvik edileceği yerde uzaklaştırılıyor. Teşvik etmiyorlar, çelme takıyorlar. Kimsenin de sesi çıkmıyor. Öğrenciyi soymaya döndü artık bu durum” dedi.

AUZEF’de İşletme Bölümü’nde okuyan bir başka açıköğretim öğrencisi ise, “Eskiden açıköğretim okuyanlara konu anlatım kitapları ve çeşitli test kitapları temin ediliyordu fakat artık bunlar da verilmiyor. Bu kadar zamlanan harçlardan sonra okulunu donduran bir sürü arkadaşım var. Sırf yeterli parası olmadığı için eğitimlerine devam edemiyorlar” dedi.

AUZEF’de okuyan bir başka açıköğretim öğrencisi ise, “Bu fırsatçılık. Ders kayıt videoları her sene yeni olarak çekilmiyor, verilen notlar da güncel değil, yıllar önce hazırlanan notlar. Giderleri neredeyse sıfır. Eğitim bir temel haktır kar amacı güdülmemeli” dedi.

GELİR KAPISI GÖRÜYORSANIZ

Eğitim-Sen Merkez Yürütme Kurulu Genel Başkanı Nejla Kurul ise yapılan zamlara tepki gösterdi. Kurul “Açıköğretimi gelir elde edeceğiniz bir gelir kapısı olarak görürseniz bunu da şirket gibi yönetmeye çevirirsiniz. Açıkögretim yüz yüze eğitim kadar maliyetli değil. Materyallerin hazırlık maliyetleri çok düşük” ifadelerini kullandı.