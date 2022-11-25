Adalet Bakanlığı Sınavları ne zaman? Adalet Bakanlığı Sınavları saat kaçta? Sınav günü hangi nüfus müdürlükleri açık tutulacak?

25 Kasım 2022 Cuma, 11:16

Adalet Bakanlığı Sınavları'nın başvuruları 4-11 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. Adaylar sınav gününü merakla bekliyor. Adalet Bakanlığı Sınavları 5 merkezde 4 oturumda yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN?

2022 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı), 2022 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-Adli Yargı-Avukat), 2022

İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2022-İdari Yargı), 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI SAAT KAÇTA?

Sınavların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 26 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2022-Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 26 Kasım 2022 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2022-Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 27 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2022-İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 27 Kasım 2022 tarihinde saat 14.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SINAV GÜNÜ HANGİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULACAK?

26-27 Kasım 2022 tarihlerinde uygulanacak 2022 Adalet Bakanlığı Sınavları (2022-Adli Yargı, İdari Yargı, Adli Yargı-Avukat) ile 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (2022-DHBT) Sınavına girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde ekte belirtilen saatler arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.

26 KASIM 2022 CUMARTESİ GÜNÜ 07.00-14.30 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ





27 KASIM 2022 PAZAR GÜNÜ 07.00-10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ





27 KASIM 2022 PAZAR GÜNÜ 07.00-14.30 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ