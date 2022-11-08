Son Dakika... ÖSYM duyurdu: YDS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/2) sonuçlarını açıkladı.

İHA
08 Kasım 2022 Salı, 11:06
Son Dakika... ÖSYM duyurdu: YDS sonuçları açıklandı
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23 Ekim'de düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/2) sonuçları açıklandı.

Adaylar, ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek. 



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