Adnan Menderes Üniversitesi'nde sular durulmuyor: FETÖ suçlaması açığa aldırdı

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Rektör Aldemir, öğretim üyesi Aydıner’i sosyal medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle açığa aldı.

Aydıner de “Aldemir, masum öğretmene ‘Erkek çocuklara tecavüz etti’ diye iftira atmanı mahkemede ‘Psikolojim bozuk, akli dengem yoktu’ diye savunmuşsun. Beni açığa almışsın. Sen, ancak böyle devletin koltuğunda adamlık yapabilirsin. Sen, Aydın’a vali dayısı sayesinde gelmiş birisin. Allah seni zaten açığa almış, iftiracılık sende, kul hakkı sende. Şehit kızına hakaret edenlere, evrakta sahtecilik yapanlara, devlete hainlik yapanlara galiba ellerinde sağlam koz var diye dokunamazdın. Hak yolundan gidenlere bir şey olmaz” açıklaması yaptı.

AKP ve MHP’ye seslenen Aydıner, “Bu adam FETÖ soruşturmalı kişileri idareci yapmakta, devlete hainlik yapanlara destek çıkmaktadır. İnsanlara zulmetmektedir. Eğer bu adamı destekliyorsanız Allah size gün yüzü göstermesin” ifadelerini kullandı.