Barış Pehlivan, Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un paylaşımından sonra Polis Akademisi'nin 'FETÖ' analizi raporuna dikkat çekti

05 Ağustos 2022 Cuma, 11:15

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) geçen pazar günü iki oturumda gerçekleştirildi. Şaibe iddialarının ardından iki oturum iptal edildi; gelecek oturumlar ise ertelendi.

Öte yandan ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alınıp yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

HESABINI KAPATTI AMA TWEETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Atamaların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ÖSYM Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un atama kararı açıklamasından hemen önce sosyal medya hesaplarını kapattığı iddia edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Bülent Maraklı, sosyal medya hesabından göreve yeni paylaşan Prof. Dr. Ersoy'un Twitter hesabından attığı tweeti paylaştı.

Maraklı şöyle dedi:

"Yeni ÖSYM Başkanı, atandığı an Twitter hesabını kapatmış olsa da birkaç tweetine Google sayesinde ulaşılıyor. Tarikatçıya "efendim" diyen bir ÖSYM Başkanı'mız var artık. Arkadaşlar önemli olan atananın değil, atayanın değişmesi. Biz değiştireceğiz."

İSMAİLAĞA CEMAATİNİN SOHBETLERİNDE GÖRÜLDÜ

Öte yandan Ersoy’un daha önce İslami NATO'yu savunan söylemleri ve İsmailağa cemaatine bağlı İlkseç Vakfı'nın Nokta Gençlik Örgütü'nün düzenlediği sohbetlere katılmasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca İlim Yayma Cemiyetinin de ziyaret ettiği Ersoy, Halen, Milli Görüşçü Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Başkanlığı'nı yürütüyor.

ESAM, İslam NATO’sunun kurulması, İslami Birleşmiş Milletlerin oluşturulmasını savunan bir düşünce kuruluşu olarak öne çıkıyor.

BARIŞ PEHLİVAN, ERSOY'UN PAYLAŞIMLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Halk TV'de yayınlanan 'Açıkça' programında KPSS'de yaşanan soru skandalı ve Erdoğan'ın talimatıyla atanan yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un paylaşımları masaya yatırdı.

Pehlivan, KPSS sorularındaki skandalla ilgili 2017'de Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Yeni Nesil Terör Örgütü: FETÖ’nün Analizi” başlıklı çalıştayın sonuç raporuna dikkat çekti.

Raporda, "Planlı bir yapı üzerine inşa edilen örgütün kurgusu özellikle eğitim sektörüyle alakalıdır ve çok eski tarihlere kadar geriye götürülebilmektedir. FETÖ, devletin stratejik noktalarına adam devşirmek amacıyla soru hırsızlığı yapmıştır. Örgüt tarafından, 2000- 2013 yılları arasında KPSS, ÖSS, ALES, Askeri Liseler, YDS sınavları gibi ÖSYM koordinatörlüğünde yapılan tüm sınav soruları çalınmıştır" denilmişti.

"13 yıl boyunca sistematik olarak devlet böyle ele geçirildi. Bu insanların birçoğunun hala devlette görevli olduğunu düşünüyorum" diyen Pehlivan, "Yediiklim'in yükseldiği döneme baktığınızda Fettullahçıların etkin olduğu dönemi görürsünüz" ifadelerini kullandı.

2017'de Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan rapordan bir bölüm: