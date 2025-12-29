Milli Eğitim Bakanlığı, 10 bin öğretmen ataması sürecini başlatırken, yeni öğretmen yetiştirme modeli olan Milli Eğitim Akademisi (MEB AGS) kapsamında yapılacak alım için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Peki, AGS 10 bin öğretmen ataması ne zaman? AGS öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

15 bin öğretmen ataması 24 Kasım’da gerçekleştirilirken, bu sürecin ardından gözler 10 bin öğretmen atamasına çevrildi. Ancak şu ana kadar 10 bin öğretmen atamasına ilişkin resmi bir takvim paylaşılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

AGS ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

10 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı henüz netlik kazanmadı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademisi kapsamında Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarına göre ihtiyaç duyulan branşlarda öğretmen adaylarının eğitim alacağını ifade etti.