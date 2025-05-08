Yayınlanma: 08.05.2025 - 10:29

Güncelleme: 08.05.2025 - 10:29

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025 MEB AGS) için geri sayım başladı. 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek sınav, 13 Temmuz'da yapılacak. Peki, AGS başvuruları başladı mı? AGS başvurusu nasıl yapılır, AGS ücreti ne kadar?

2025 AGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025 MEB AGS) başvuru tarihleri belli oldu.

Takvime göre 2025 MEB AGS başvuruları, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü başlayacak ve 20 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek.

Geç başvurular ise 28 Mayıs 2025 tarihinde alınacak.

2025 AGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

AGS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, ayrıca ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.

AGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

AGS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayımlanacak AGS başvuru kılavuzu ile belli olacak.

AGS NE ZAMAN?

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturum halinde 13 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek.

Öğretmen adaylarına, AGS'de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak.