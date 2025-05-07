Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:31

Güncelleme: 07.05.2025 - 09:31

AÖL 3. dönem kayıt yenileme başvuruları 30 Nisan'da başladı. Adaylar, kayıt yenileme ücretini ödedikten sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ders seçimlerini yapıyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav başvurusu nasıl yapılır?

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık lise 3. dönem e-sınav randevuları 27 Mayıs – 4 Haziran 2025 tarihlerinde alınacak. Sınav uygulaması da 1-31 Temmuz'da olacak.

AÖL 3. dönem yüz yüze sınavları 19-20 Temmuz tarihlerinde olacak.

1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

AÖL sınav giriş belgeleri 14 Temmuz'da erişime açılacak, sınav sonuçları ise 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI KAYIT YENİLEME VE SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem AÖL kayıt yenileme işlemleri 30 Nisan - 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında öğrencilerin; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı aracılığı ile sınav katılım ücretini olan 400 TL'yi ödemeleri ardından otomatik olarak yapılıyor.