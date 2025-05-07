Yayınlanma: 07.05.2025 - 13:51

Güncelleme: 07.05.2025 - 13:51

Engelli ve yaşlıların hayata tam ve etkin katılımlarının sağlanması ve bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için destek ödemeleri yapılıyor. Peki, Engelli maaşları yattı mı? Mayıs ayı yaşlılık maaşı ve engelli maaşı 2025 ne zaman yatacak?

MAYIS AYI YAŞLILIK MAAŞI VE ENGELLİ MAAŞI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada toplam 6,2 milyar lira ödemelerin hesaplara yatmaya başladığını aktardı.

Bakan Göktaş açıklamasında “ Bu doğrultuda mayıs ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

SOSYAL YARDIM SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Engelli maaşı ve yaşlılık maaşı sorgulama işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Hak sahiplerinin ödeme durumlarını kontrol etmeleri için şubelere gitmesine gerek bulunmuyor.

e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan kullanıcılar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” ekranı üzerinden ödemelerin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.