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AGS geç başvuruları ne zaman? AGS geç başvuru ücreti ne kadar?

AGS geç başvuruları ne zaman? AGS geç başvuru ücreti ne kadar?

26.05.2025 12:15:00
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Haber Merkezi
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AGS geç başvuruları ne zaman? AGS geç başvuru ücreti ne kadar?

AGS başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Peki, AGS geç başvuruları ne zaman? AGS geç başvuru ücreti ne kadar?

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025 MEB AGS) için geri sayım başladı. 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek sınav, 13 Temmuz'da yapılacak. Peki, AGS geç başvuruları ne zaman? AGS geç başvuru ücreti ne kadar?


2025 MEB AGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı AGS sınavı için geç başvurular, 28 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr), ÖSYM Başvuru Merkezleri ya da ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla yapabilecek.

AGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025 MEB AGS sınavı için geç başvuru ücreti, her oturum başına yüzde 50 zamla 855 TL olarak uygulanacak ve bu ücret yalnızca 28 Mayıs 2025 tarihinde ödenebilecek.


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