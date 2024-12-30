Yayınlanma: 30.12.2024 - 11:33

Güncelleme: 30.12.2024 - 11:33

Büyük ikramiye hayali kuran milyonlarca yurttaş şansını çeyrek, yarım, tam bilet alarak deniyor. Peki, Milli Piyango çekiliş saati ne zaman? Büyük ikramiye ne kadar?

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 600 TL, yarım 300 TL ve çeyrek bilet 150 TL şeklinde olacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

600 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağı Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olacak.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantili olan 600 milyon TL'lik rekor ikramiye, payına bakılmaksızın isabet ettiği bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

MİLLİ PİYANGO 2025 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2024 Salı akşamı gerçekleşecek. Millipiyangoonline.com ve Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak çekiliş küçük ikramiyelerle başlayarak büyük ikramiye çekilişine doğru ilerleyecek.

Milli Piyango çekilişi 18.30'da başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise 23.30'da gerçekleşecek.