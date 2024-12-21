‘Akademik can sıkıntısı’ şartı
Ahi Evran Üniversitesi eğitim fakültesi matematik ve fen bilimleri eğitimi anabilim dalı matematik bölümüne alınacak doktor öğretim üyesi alımı ilanında “akademik can sıkıntısı” konusunda bilimsel çalışmalar yapmak şartına yer verildi.
Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) “adrese teslim atama” yapılmaması için yayımladığı yönetmeliğe karşın üniversitelerin kadro alım ilanlarındaki tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Bunun son örneği de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde yaşandı. Eğitim fakültesi matematik ve fen bilimleri eğitimi anabilim dalı matematik bölümüne alınacak doktor öğretim üyesi ilanı için “akademik can sıkıntısı” konusunda bilimsel çalışmalar yapmak şartı arandı. Konuya ilişkin yayımlanan ilanda, “Doktorasını matematik eğitimi veya ilköğretim anabilim dalında yapmış olmak; dinamik geometri yazılımlarının kullanımı, matematik söylem ve akademik can sıkıntısı konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak” ifadeleri yer aldı.
Etiketler: #adrese teslim atama #Ahi Evran Üniversitesi
En Çok Okunan Haberler
-
- Polisin vurduğu ünlü mimar kurtarılamadı
- Almanya'da 'Noel pazarına' araçlı saldırı
- Erdoğan'dan flaş 'Suriyeliler' açıklaması
- Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı
- 'Neredeyse 2 hafta oldu'
- 'Cumhurbaşkanımızın yüzde 50 talimatından dolayı...'
- 10 milyon dolarlık ödülü kaldırdılar!
- Katil Semih Çelik’in ailesinden mahkemeye başvuru
- Asgari ücrette işverenin talebi netleşiyor!
- Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi