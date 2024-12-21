‘Akademik can sıkıntısı’ şartı

Yayınlanma: 21.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.12.2024 - 04:00

Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) “adrese teslim atama” yapılmaması için yayımladığı yönetmeliğe karşın üniversitelerin kadro alım ilanlarındaki tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. Bunun son örneği de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde yaşandı. Eğitim fakültesi matematik ve fen bilimleri eğitimi anabilim dalı matematik bölümüne alınacak doktor öğretim üyesi ilanı için “akademik can sıkıntısı” konusunda bilimsel çalışmalar yapmak şartı arandı. Konuya ilişkin yayımlanan ilanda, “Doktorasını matematik eğitimi veya ilköğretim anabilim dalında yapmış olmak; dinamik geometri yazılımlarının kullanımı, matematik söylem ve akademik can sıkıntısı konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak” ifadeleri yer aldı.