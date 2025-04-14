Akademisyenler, üniversitenin EUA’dan çıkarılmasını yargıya taşıyarak kararın durdurulmasını istedi: Boğaziçi’ne Avrupa davası

Yayınlanma: 14.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 14.04.2025 - 04:00

Boğaziçi Üniversitesi’nin, “kayyum rektör” Prof. Dr. Naci İnci tarafından Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) üyeliğinden çıkarılması yargıya taşındı.

Rektörün, üniversite akademisyenlerine danışmadan, bilgi vermeden üniversiteyi 2001’de kurucuları arasında olduğu Avrupa Üniversiteleri Birliği’nden Ocak 2025’te keyfi bir kararla çıkartması, Boğaziçi Üniversitesi’nde büyük tepki yarattı. Emeritus Profesör Alpar Sevgen, Prof. Dr. Gülcan Erçetin ve Prof. Dr. Fikret Adaman, rektörlüğe karşı İstanbul İdare Mahkemesi’nde dava açarak kararın durdurulmasını istedi.

Prof. Alpar Sevgen, 49 Avrupa ülkesinden 900’e yakın üniversitenin üyesi olduğu bu birliğin amacının, akademik özgürlük, kurumsal özerklik, ifade özgürlüğü, dürüstlük, kapsayıcılık, çeşitlilik, eşitlik ve adalet, dayanışma, yaratıcılığın ve eleştirel düşüncenin teşvik edilmesi olarak özetlenebileceğini belirtti.

‘KAMU YARARI YOK’

Prof. Sevgen şunları söyledi: “Mevcut Boğaziçi yönetimi bu amaçları benimsemiyor mu? EUA ile aynı değerleri paylaşmıyor mu? Üniversitenin yönünün, ibresinin keyfi şekilde tersine çevrilmesini durdurabilmek amacıyla yargıya başvurduk, dava açtık. Kamu yararı olmayan, birbiri ardına adeta yağmur gibi gelen hukuksuz ve keyfi kararların sadece yargıya başvurarak önüne geçilmesi zor. Bu keyfilik ve hukuksuzluğu yapan yönetimin değişmesi gerekiyor. Bunun için de 4 Haziran’da süresi bitecek olan 703 nolu kararnamenin rektör ataması maddesi yerine TBMM’nin çağdaş bir kanun yapmasını ve ağustos ayında yeni rektör atamasında akademisyenlerin görüşlerini dikkate alan yeni yasanın uygulanmasını ümit ediyoruz.”