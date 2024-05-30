AKP, bir öğün okul yemeğine kaynak ayıramazken vakfa milyarlar akıyor: Maarif’e bol keseden kaynak

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, “Yurtdışındaki FETÖ okullarını devralmak” için kurulan ve “gölge bakanlık” olarak işleyen Türkiye Maarif Vakfı’na bütçeden aktarılan pay her geçen yıl artıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararına göre, Türkiye Maarif Vakfı’na MEB bütçesinden 5.7 milyar TL kaynak aktarılacak. Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren eğitimciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesinin Maarif Vakfı ile paylaşılmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.

Taylan Gülkanat
Yayınlanma: 30.05.2024 - 04:00
AKP, bir öğün okul yemeğine kaynak ayıramazken vakfa milyarlar akıyor: Maarif’e bol keseden kaynak
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Maarif Vakfı’nın kamuda tasarruf tedbirlerinden muaf tutulmuş durumda olduğunu belirten Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Eğitimin güncel gereksinimlerini karşılamaktan ve öğrenci/eğitim emekçilerinin ihtiyaçlarını gidermekten uzak olan MEB bütçesinden, bu kadar büyük bir kaynağın aktarılması, AKP iktidarının kamusal eğitime ne kadar az önem verdiğini açıkça gösteriyor. Vakıflar üzerinden para aktarıldığını, denetimden uzak şekilde kaynakların keyfi kullanıldığını, paralel bir devlet yapılanması oluşturulduğunu, vakıflara yapılan bağışlar ve destekler üzerinden bir torpil sistemi yaratıldığını görüyoruz” diye konuştu.

‘PARALAR NEREYE’

Böyle bir vakfın kurulmasının akıllara birçok soru işareti getirdiğini söyleyen Özbay, “Bu paranın nereye gideceği net olarak biliniyor mu? ‘Vakfın hangi faaliyetleri için kullanılacağı şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanıyor mu?’, ‘Kamusal eğitimde yaşanan sorunlar gözardı edilirken vakfa ayrılan bu devasa bütçe, eğitimde eşitsizlikleri derinleştirmeyecek mi?” ifadelerini kullandı.

67 ülkede eğitim öğretim faaliyetleri yürüten vakfa aktarılan para yıllara göre şöyle: 2016: 90 milyon TL 2017: 241 milyon TL. 2018: 351 milyon TL, 2019: 422 milyon TL. 2020: 259 milyon TL. 2021: 1 milyar 77 milyon TL. 2022: 1 milyar 871 milyon TL. 2023: 2 milyar 955 milyon TL. 2024: 5 milyar 702 milyon TL.

‘KAMUYA KULLANIN’

Konuya ilişkin konuşan bir başka eğitimci Özgür Bozdoğan kamu kaynaklarının kamu okulları için kullanılması gerektiğini söyledi. Bozdoğan, “Son açıklanan tasarruf tedbirlerinden dolayı kısıtlanan kamu hizmetleri düşünüldüğünde maarif Vakfı’na bu kaynağın aktarılması tasarrufun bazı alanlarda yapılmayacağını gösteriyor. Öğrencilerin eğitim hizmeti için harcanması gereken kaynakların maarif Vakfı’na aktarılması kabul edilebilir bir durum değil. maarif Vakfı’na yapılan para aktarımına son verilmeli” dedi.


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