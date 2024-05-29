ÇYDD 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ olarak adlandırılan yeni eğitim müfredatının yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtıklarını duyurdu. ÇYDD, "Eğitim hakkının savunulması ve korunması için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için bu mücadelenin sonuna kadar takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.

ANKA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 19:17
ÇYDD 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı
Abone Ol google-news

ÇYDD, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçen günlerde onaylanan ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ adlı müfredat değişikliğine karşı Danıştay’da dava açtı. ÇYDD’den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Milli Eğitim Bakanlığı’nın 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' adlı eğitim müfredatı hedeflediğimiz çağdaş ve laik eğitim anlayışını tehdit etmektedir. Eğitimde geri adım atılmasına, geleceğimizin tehdit edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu nedenle, ÇYDD olarak dernek tüzel kişiliği adına, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın Atatürk ilke ve devrimleri ışığında çağdaş, laik ve bilimsel eğitim hakkının savunulması için Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adlı eğitim müfredatı değişikliğinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemli olarak Danıştay’da dava açtık.

Eğitim sistemimizde geri dönülemez zararların önüne geçmek için açtığımız bu dava, sadece hukuki bir mücadele değil; aynı zamanda Türkiye’nin aydınlık geleceği için bir direniştir. Çocuklarımızın çağdaş, bilimsel ve laik bir eğitim alması en temel haklarıdır. Bizler de bu hakkın korunması için mücadele etmekten geri durmayacağız.

Dava süreci ile ilgili gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Eğitim hakkının savunulması ve korunması için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için, bu mücadelenin sonuna kadar takipçisi olacağız."


Atatürk haberleri Danıştay haberleri ÇYDD haberleri

İlgili Haberler

ÇYDD’den Atatürk Evi’ne ziyaret

ÇYDD’den Atatürk Evi’ne ziyaret
ÇYDD, Büyükada'da Aylin Ayla Yurdakurban Çağdaş Etkinlik Merkezi'nin açılışını yaptı

ÇYDD, Büyükada'da Aylin Ayla Yurdakurban Çağdaş Etkinlik Merkezi'nin açılışını yaptı
ÇYDD’nin unutulmaz başkanı Saylan 15 yıl önce aramızdan ayrıldı: 'Tarikatlara karşı uyarmıştı'

ÇYDD’nin unutulmaz başkanı Saylan 15 yıl önce aramızdan ayrıldı: 'Tarikatlara karşı uyarmıştı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan araştırma görevlisi açığa alındı

İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan araştırma görevlisi açığa alındı
Konserinde ‘playback’ tepkisi almıştı! Semicenk eleştirilere yanıt verdi!

Konserinde ‘playback’ tepkisi almıştı! Semicenk eleştirilere yanıt verdi!
Alejandra Rodríguez: Güzellik yarışması tarihine geçen 60 yaşındaki Buenos Aires Güzeli kimdir?

Alejandra Rodríguez: Güzellik yarışması tarihine geçen 60 yaşındaki Buenos Aires Güzeli kimdir?
Öğretmenin üzerine yürüyüp darbettiler: Serbest bırakıldılar!

Öğretmenin üzerine yürüyüp darbettiler: Serbest bırakıldılar!
Meral Akşener’e ulaşılamıyor

Meral Akşener’e ulaşılamıyor
Fitch’ten enflasyon tahmini: Yıl sonunda o rakama ulaşacak…

Fitch’ten enflasyon tahmini: Yıl sonunda o rakama ulaşacak…
Erdoğan imzaladı: Afganistan ile vize uygulamasında değişiklik

Erdoğan imzaladı: Afganistan ile vize uygulamasında değişiklik
Geri sayım başladı: 6 gezegen buluşuyor, bir hafta sürecek! Nerelerden görülecek?

Geri sayım başladı: 6 gezegen buluşuyor, bir hafta sürecek! Nerelerden görülecek?